Зампред СБ Медведев: Украине, чтобы не исчезнуть с карты, надо усмирить гордыню

Украине, чтобы не исчезнуть с карты мира, надо усмирить гордыню и прекратить противопоставлять себя всему русскому. Путь сохранения страны в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая» для журнала «Международная жизнь» назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, для Москвы важно закрепить идею, согласно которой Россия является незаменимой для Украины.

«Им (украинцам) следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — объявил Медведев.

Кроме того, в своей статье Медведев назвал русских и украинцев одним народом, а попытки вбить клин между русскими и украинцами — преступными.