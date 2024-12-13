Министр спорта Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта Росси Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета страны (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы главы организации состоялись на Олимпийском собрании, проходившем в Москве. Дегтярев был единственным кандидатом на этот пост.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях занимал пост с 2018 года.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая этого года. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.