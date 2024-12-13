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12:47, 13 декабря 2024Спорт

Министр спорта Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Министр спорта Росси Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета страны (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы главы организации состоялись на Олимпийском собрании, проходившем в Москве. Дегтярев был единственным кандидатом на этот пост.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях занимал пост с 2018 года.

Дегтярев стал министром спорта России 14 мая этого года. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.

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