Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест министра цифрового развития Омской области

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя председателя правительства, министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на месяц и 30 суток. Цуканов обвиняется в преступлении по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ТАСС, на период следственных мероприятий Цуканов отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Ранее по этому делу суд избрал меру пресечения бывшему руководителю аппарата правительства Донецкой народной республики Денису Петкуну.