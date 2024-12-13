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14:55, 13 декабря 2024Экономика

Москвичам назвали два возможных сценария погоды на Новый год

Синоптик Позднякова: прогнозы погоды на Новый год противоречивы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Прогнозы погодных условий в конце декабря в Москве, которые можно дать сейчас, противоречат друг другу. О двух возможных сценариях погоды в Новый год жителям и гостям столицы рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

По ее словам, погоду в последние пять дней декабря определит циклон. Одни модели предполагают, что Москва будет находиться в тылу циклона — в таком случае стоит ожидать обильный снег и температуру от минус 5 до минус 10 градусов. При этом период морозной погоды может оказаться коротким, а в новогоднюю ночь произойдет оттепель.

«Можно сказать уже сейчас, что без снега на Новый год мы не останемся. Его уже выпало больше нормы. И до конца года в столичном регионе не будет оттепелей, которые могли бы существенно изменить высоту снежного покрова», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные в Москве ожидаются январские морозы и сильный ветер.

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