Москвичам назвали два возможных сценария погоды на Новый год

Синоптик Позднякова: прогнозы погоды на Новый год противоречивы

Прогнозы погодных условий в конце декабря в Москве, которые можно дать сейчас, противоречат друг другу. О двух возможных сценариях погоды в Новый год жителям и гостям столицы рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

По ее словам, погоду в последние пять дней декабря определит циклон. Одни модели предполагают, что Москва будет находиться в тылу циклона — в таком случае стоит ожидать обильный снег и температуру от минус 5 до минус 10 градусов. При этом период морозной погоды может оказаться коротким, а в новогоднюю ночь произойдет оттепель.

«Можно сказать уже сейчас, что без снега на Новый год мы не останемся. Его уже выпало больше нормы. И до конца года в столичном регионе не будет оттепелей, которые могли бы существенно изменить высоту снежного покрова», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные в Москве ожидаются январские морозы и сильный ветер.