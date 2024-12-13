Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

Главный Дед Мороз Москвы: взрослые просят помощи с работой и ипотекой

Главный Дед Мороз Москвы рассказал о просьбе москвичей закрыть ипотечный кредит. О редких просьбах взрослых жителей столицы сказочный персонаж рассказал на пресс-конференции в парке «Кузьминки», сообщает ТАСС.

Дед Мороз рассказал, что ежедневно получает тысячи писем не только от детей, но и от взрослых, и у взрослых «просьбы, конечно, сложнее». Иногда к нему обращаются за помощью в закрытии ипотечных кредитов, поиске новой работы и даже скидках на строительные материалы. Дед Мороз отвечает всем, кто оставляет свой обратный адрес, и посылает лучи добра, света и удачи в делах.

Наступающий 2025-й год станет удачным для россиян, заверил волшебник.

Согласно проведенному ранее анонимному опросу Bankiros, большинство россиян попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций, много денег и доллар по 30 рублей. При этом некоторые россияне пожелали «доллар по 150 рублей», снижения розничных цен на товары и «пощады».