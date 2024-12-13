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09:07, 13 декабря 2024Экономика

Москвичи признались в желании переплачивать за квартиру у метро

«Родина»: девять из десяти москвичей готовы переплатить за квартиру у метро
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Девять из десяти москвичей готовы переплатить за квартиру у метро. К такому выводу пришли аналитики девелоперской группы «Родина», сообщает «Газета.Ru».

Транспортная доступность оказалась главным критерием выбора жилья для 41 процента опрошенных, при этом 40 процентов отметили ее как важный, но не решающий фактор. Для 19 процентов покупателей этот аспект не играет роли.

Большинство опрошенных (43 процента) предпочли бы жить в пяти минутах ходьбы до метро, 32 процента готовы потратить на дорогу до метро до 10 минут, 12 процентов — до 15 минут пешком. Добираться до метро на транспорте в течение пяти минут предпочитают только девять процентов покупателей, для четырех процентов этот аспект не имеет значения.

Переплатить не больше 10 процентов от стоимости жилья за близость к транспорту готовы 47 процентов опрошенных, еще 31 процент — 20 процентов, а 14 процентов — на 30 процентов. Не готовыми переплачивать за транспортную доступность только восемь процентов опрошенных.

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Также для москвичей оказалось важным добираться до работы без пересадок (83 процента), иметь рядом автобусные и трамвайные остановки предпочли бы 61 процент опрошенных. Удобный выезд на магистрали важен для 48 процентов участников опроса, близость велодорожек и парковок оценили 34 процента.

При этом 56 покупателей все же ответили, что предпочли бы большую площадь квартиры, пусть и вдали от метро. 44 процента оказались готовы пожертвовать площадью ради удобного расположения.

Ранее эксперты рассказали, что в настоящее время при выборе жилья россияне все больше обращают внимания на комфорт, ставя красоту здания и интерьера на второе место. При выборе квартиры важно наличие зеленых зон и детских площадок у дома, а также инфраструктура и транспортная доступность.

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