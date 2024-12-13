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08:20, 13 декабря 2024Мир

Мужчина пытался спрятаться от полиции в дымоходе и застрял

WJAR: в США пожарные спасли скрывавшегося в дымоходе от полиции мужчину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: YouTube-канал PoliceActivity

Пожарные спасли мужчину из штата Массачусетс, который застрял в дымоходе при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает телеканал WJAR.

Отмечается, что мужчина вместе с другими подозреваемыми находился на крыше дома, когда детективы в городе Фолл-Ривер выполняли ордер на обыск. Двое других мужчин спрыгнули с крыши и сбежали, однако 33-летний Роберт Лангле предпочел более экстравагантный способ: в попытке спрятаться от полиции он спрыгнул в дымоход, но застрял, поскольку не смог протиснуться вниз.

После того, как Лангле освободили, его отвезли в больницу. После этого мужчину арестовали: ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в хранении наркотиков. Также полицейским удалось задержать еще одного подозреваемого.

Ранее в американском городе Талса, штат Оклахома, грабитель попытался залезть в здание автосервиса через дымоход и застрял.

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