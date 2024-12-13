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12:28, 13 декабря 2024Путешествия

На границе России и Казахстана образовалась огромная пробка из грузовиков

Около 500 грузовиков скопилось на границе России и Казахстана
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Roman Korotkov / Shutterstock / Fotodom

На автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов республики.

Отмечается, что порядка 500 фур собралось на границе из-за ухудшения погоды. «Скопление образовалось с 12 декабря (...) на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области (...) — сильный снегопад, метели, гололедица», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре на въезде из Белоруссии в Евросоюз скопились очереди из более чем 2,6 тысячи грузовиков. Отмечалось, что перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают проезда 990 большегрузов. Там сотрудники ведомства оформили 65 процентов транспорта от нормы.

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