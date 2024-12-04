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13:17, 4 декабря 2024Путешествия

Тысячи фур скопились в очереди на въезде из Белоруссии в ЕС

Погранкомитет Белоруссии: на границе с ЕС скопилось более 2,6 тысячи грузовиков
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На въезде из Белоруссии в Евросоюз (ЕС) скопились очереди из более 2,6 тысячи грузовиков. Об этом сообщает пограничный комитет республики.

Отмечается, что перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают проезда 990 большегрузов. Там сотрудники ведомства оформили 65 процентов транспорта от нормы.

Еще 1080 фур фиксируется перед погранпунктами на границе с Литвой. Белорусские пограничники добавили, что меньше всего грузовиков проехало через Мядининкай (Каменный Лог) — восемь процентов от нормы. А на пункте Шальчининкай (Бенякони) в Литву пропустили более 30 процентов большегрузов.

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При этом на КПП Патерниеки (Григоровщина) на границе с Латвией сформировалась очередь из 480 фур. Пограничники пропустили в ЕС уже более 50 процентов авто.

Ранее сообщалось, что въезжающих в Россию иностранцев обяжут сдавать биометрию. Новые правила не коснутся граждан Белоруссии.

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