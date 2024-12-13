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15:18, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине арестовали пять пар носков

«Страна.ua»: в Житомирской области арестовали пять пар носков
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Бердичеве в Житомирской области государственная исполнительная служба арестовала пять пар носков. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Их выставили на аукционе и интернет-платформе «Сетам», подчиненной Министерству юстиции Украины. Стартовая цена носков была по 20 гривен (50 рублей) за пару. О причине снятия товара с торгов не сообщается.

Ранее стало известно, что литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей. Среди «лотов» — аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, а также купюра номиналом в 1000 рублей.

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