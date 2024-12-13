«Страна.ua»: в Житомирской области арестовали пять пар носков

В Бердичеве в Житомирской области государственная исполнительная служба арестовала пять пар носков. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Их выставили на аукционе и интернет-платформе «Сетам», подчиненной Министерству юстиции Украины. Стартовая цена носков была по 20 гривен (50 рублей) за пару. О причине снятия товара с торгов не сообщается.

Ранее стало известно, что литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей. Среди «лотов» — аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, а также купюра номиналом в 1000 рублей.