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04:03, 27 ноября 2024Бывший СССР

Наемник ВСУ устраивал аукционы украденных из Курской области вещей

Литовский наемник ВСУ Ясюкявичюс продавал в интернете украденные в Судже вещи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины (ВСУ), против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ясюкявичюс в начале ноября написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что побывал в Курской области. Он также опубликовал фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе, а также из магазина «Пятерочка» в Судже.

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Из публикаций наемника следует, что он проводил онлайн-аукционы с распродажей вещей, вывезенных из Курской области. Среди «лотов» — аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты, а также купюра номиналом в 1000 рублей.

Ранее российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике. Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен российскими военными в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Он занимался корректировкой действий солдат ВСУ.

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