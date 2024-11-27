Наемник ВСУ устраивал аукционы украденных из Курской области вещей

Литовский наемник ВСУ Ясюкявичюс продавал в интернете украденные в Судже вещи

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс Вооруженных сил Украины (ВСУ), против которого Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и наемничестве, устраивал интернет-аукционы вывезенных из Курской области вещей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ясюкявичюс в начале ноября написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что побывал в Курской области. Он также опубликовал фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе, а также из магазина «Пятерочка» в Судже.

Из публикаций наемника следует, что он проводил онлайн-аукционы с распродажей вещей, вывезенных из Курской области. Среди «лотов» — аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты, а также купюра номиналом в 1000 рублей.

Ранее российский морпех рассказал о пойманном в Курской области британском наемнике. Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен российскими военными в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Он занимался корректировкой действий солдат ВСУ.