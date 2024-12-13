Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине провели первую встречу Технологической ставки

Зеленский: на Украине провели первую встречу Технологической ставки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине провели первую встречу Технологической ставки, созданной для внедрения инноваций в Вооруженные Силы страны (ВСУ). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Провел первую встречу Технологической Ставки. Это было фактически учредительное заседание. (...) Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие «шахедам» и ракетам», — написал он.

По словам Зеленского, участники встречи провели длительный разговор по этим вопросам и представили первые контуры того, как можно решить эти задачи. Он также пообещал представить конкретные решения на следующей Технологической ставке.

Ранее украинский лидер на фоне скандала с закупкой дронов заявил, что украинские власти посвящают детальное внимание обеспечению дронами Вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, все необходимые поручения кабинету министров и министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений есть.

Обсудить
Последние новости

Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

Украинские «Тунгуски» лишились ракет

За многочисленные нарушения закона в России ограничили доступ к сервису Viber

На Украине обратились в ФИФА из-за ролика с российским Крымом

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше