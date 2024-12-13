Зеленский: на Украине провели первую встречу Технологической ставки

На Украине провели первую встречу Технологической ставки, созданной для внедрения инноваций в Вооруженные Силы страны (ВСУ). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Провел первую встречу Технологической Ставки. Это было фактически учредительное заседание. (...) Сегодня сосредоточились на первой, ключевой задаче, а именно на защите неба. Это противодействие «шахедам» и ракетам», — написал он.

По словам Зеленского, участники встречи провели длительный разговор по этим вопросам и представили первые контуры того, как можно решить эти задачи. Он также пообещал представить конкретные решения на следующей Технологической ставке.

Ранее украинский лидер на фоне скандала с закупкой дронов заявил, что украинские власти посвящают детальное внимание обеспечению дронами Вооруженных сил страны (ВСУ). По его словам, все необходимые поручения кабинету министров и министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений есть.