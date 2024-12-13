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13:20, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сократят подготовку мобилизованных

На Украине анонсировали сокращение подготовки мобилизованных в ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Подготовку мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергнут сокращению в пользу прикладных и практических навыков. Такие изменения анонсировал командующий сухопутными силами украинской армии Михаил Драпатый в своем Telegram-канале.

«Качественная подготовка личного состава — в фокусе моего внимания. Она предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки», — написал он.

Генерал ВСУ подчеркнул, что умения и навыки пехотинцев должны быть максимально практическими и прикладными, «без лишней лирики». Он также отметил, что передачей знаний новобранцам будет заниматься сержантский корпус с боевым опытом.

Ранее стало известно, что на Украине захотели ввести мотивационные контракты для привлечения молодежи на фронт. Планируется, что согласным пополнить ряды украинской армии будут платить полмиллиона гривен.

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