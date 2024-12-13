В Крыму начался кинофестиваль «Мост»

В Крыму начался первый кинофестиваль на площадках контент-студии «Юг.Кино»

Начался «Мост» — первый кинофестиваль на площадках новой контент-студии «Юг.Кино» и академии творческих индустрий «Меганом» (проектов «Таврида.АРТ»)

«Кинофестиваль "Мост" — это первый большой кинофестиваль, который делает арт-кластер "Таврида". Он собрал на одной площадке как молодых творцов, так и профессионалов кино со всей страны. И главная его цель — показать широкой аудитории фильмы, которые имеют серьезный нравственно ориентированный потенциал для зрителя. Это фильмы о любви, о героях, о дружбе, о том, как объединяются разные поколения, семьи, народы внутри нашей страны. Поэтому неслучайно слоган кинофестиваля "Мост" — "Кино, которое объединяет". Действительно, мы считаем, что индустрия кино — это та индустрия, которая сейчас объединяет всю страну благодаря разнообразным проектам. И само название тоже выбрано неслучайно. Как Крымский мост объединяет нашу страну и является символом единения, так и кино объединяет семьи, поколения, регионы и смыслы», — сказала генеральный директор «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева.

Кинофестиваль «Мост» — это фестиваль-премия, завершающий киносезон 2024 года. Молодые команды и опытные игроки российской киноиндустрии подведут итоги года, обменяются опытом и новыми идеями, а также представят широкому зрителю свежие кинохиты и премьеры громких российских кинопроектов. Программа показов отражает важные темы этого года: 100-летие киностудии «Мосфильм», 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 90-летие первого космонавта мира Юрия Гагарина, 150-летие Николая Рериха, 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, Год семьи.

На открытии кинофестиваля гостей ждет специальный показ фильма «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова. А завершится он специальным показом фильма «Финист. Первый богатырь» с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд в главных ролях.

Кроме того, на кинофестивале покажут такие фильмы, как «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, «Смотри на меня» режиссера Владимира Грамматикова, «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, «Легенды вечных снегов» режиссера Алексея Романова и прочие.

Помимо хитов и премьер, гостей ждет также программа документального кино, которая будет включать в себя проекты о патриотизме, милосердии, справедливости, взаимопомощи, исторической памяти и преемственности поколений, единстве народов России. Свои работы представят тележурналисты, военкоры, документалисты, известные режиссеры и актеры.

Также пройдут показы короткометражного фильма «Аба и son», в съемках которого принял участие Владимир Торсуев, анимационного фильма «Блокадные сказки Серафимы» и документальной истории о самоотверженных героях Донбасса «Братство».

Rambler&Co — генеральный информационный партнер «Кинофестиваля "Мост"».