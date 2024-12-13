Назван срок завершения строительства нового моста в Москве

Собянин: мост через Москву-реку у Берегового проезда достроят в 2025 году

Строительство моста через Москву-реку между Береговым проездом и Шелепихинской набережной должно завершиться в сентябре-октябре 2025 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Протяженность нового моста составит 315 метров, на нем будут шесть полос движения в обоих направлениях и два пешеходных тротуара. Конструкция соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Она позволит избавиться от перепробега автотранспорта до 2,7 километра и сократит время в пути в среднем на восемь минут.

По словам главы города, мост улучшит транспортную ситуацию для четырех районов Москвы. Сейчас объект готов на 53 процента.

Ранее Собянин рассказал, что высокоскоростная железнодорожная магистраль сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург в два раза. Планируется, что магистраль сможет перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров.