Shot назвал места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного БПЛА

Названы места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного дрона. Версии экспертов опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

Как утверждает канал, сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) относится к типу «Баба-Яга» или Mavic 3 Pro, у которых при увеличении мощности аккумуляторов радиус полета доходит примерно до 35 километров. В связи с этим эксперты, с которыми связался Shot, выдвинули три версии о запуске дрона.

По данным канала, БПЛА мог быть запущен со стороны Финляндии, России или акватории Финского залива.

Ранее сообщалось, что разведывательный дрон был замечен средствами противовоздушной обороны в Ленобласти неподалеку от порта, где производится отгрузка нефтепродуктов. БПЛА сбили, его обломки рухнули в воду. Официально эта информация не подтверждена.

