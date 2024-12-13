Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 13 декабря 2024Россия

Названы места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного дрона

Shot назвал места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Названы места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного дрона. Версии экспертов опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

Как утверждает канал, сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) относится к типу «Баба-Яга» или Mavic 3 Pro, у которых при увеличении мощности аккумуляторов радиус полета доходит примерно до 35 километров. В связи с этим эксперты, с которыми связался Shot, выдвинули три версии о запуске дрона.

По данным канала, БПЛА мог быть запущен со стороны Финляндии, России или акватории Финского залива.

Ранее сообщалось, что разведывательный дрон был замечен средствами противовоздушной обороны в Ленобласти неподалеку от порта, где производится отгрузка нефтепродуктов. БПЛА сбили, его обломки рухнули в воду. Официально эта информация не подтверждена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Названы места возможного запуска сбитого в Ленобласти разведывательного дрона

      Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте

      Назван получатель многомиллионного наследства Раисы Максимовой

      Раскрыта стоимость съемок в клипе Киркорова

      В Польше признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше