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15:46, 13 декабря 2024Экономика

Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

Сильнее всего среди районов Москвы новостройки подешевели в Москворечье-Сабурове
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 11 месяцев 2024 года среди районов Старой Москвы стоимость жилья на первичном рынке в массовом сегменте относительно января того же года сильнее всего упала в Москворечье-Сабурове. Локации столицы с самыми подешевевшими новостройками со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» назвал РБК.

Специалисты отметили, что за указанный период цены на массовую «первичку» снизились лишь в девяти районах Старой Москвы. Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в Москворечье-Сабурове — там показатель упал на 17,7 процентов, до 322,7 тысячи рублей за квадратный метр по итогам ноября. Вторую строчку занял район Бирюлево Восточное, где жилье в массовых новостройках потеряло в цене 14,7 процента. В результате стоимость «квадрата» там составила 272,8 тысячи рублей. Замкнуло тройку Марьино, где за 11 месяцев стоимость новых квартир снизилась на 13,1 процента, до 332,6 тысячи рублей за квадратный метр.

По словам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, лидерство Москворечья-Сабурова связано с выходом на рынок масштабного проекта, где цена «квадрата» жилья ниже, чем средняя по району — это повлияло на средний показатель по локации. «В районе Бирюлево Восточное в одном из проектов установлен дисконт 17 процентов. В районе Марьино стартовал новый проект с привлекательными ценами», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что Якиманка возглавила рейтинг районов Старой Москвы по темпам снижения средней стоимости квадратного метра жилья на «вторичке».

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