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16:34, 13 декабря 2024Забота о себе

Некоторых людей предостерегли от квашеной капусты

Иммунолог Шуппо: квашеная капуста противопоказана людям с гастритом и язвой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Квашеная капуста — это ферментированный продукт, который крайне важен для восстановления функции желудочно-кишечного тракта и поддержки микробиоты, рассказала иммунолог Ольга Шуппо. При этом некоторых людей она предостерегла от употребления этого полезного продукта в беседе с «Известиями».

По словам врача, квашеная капуста богата витаминами C, В, К и U, пробиотиками, железом, фосфором, калием, марганцем, магнием, клетчаткой. При этом по содержанию витамина С превосходит даже лимоны. Однако, обратила внимание Шуппо, вводить в рацион квашеную капусту нужно понемногу, так как она содержит много различных бактерий и клетчатки, которые могут выступить как раздражители для слизистой органов пищеварения.

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Иммунолог добавила, что при некоторых заболеваниях квашеная капуста может быть даже противопоказана: от этого продукта стоит отказаться людям с гастритом, язвой, воспалением поджелудочной железы или желчного пузыря, болезней печени, нарушением пищеварения. «Из-за высокого содержания соли от потребления квашеной капусты стоит отказаться людям с заболеваниями сердца, высоким артериальным давлением, поскольку есть риск повышения давления и отеков», — резюмировала Шуппо.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства популярной новогодней закуски — холодца. Она рассказала, что холодец содержит коллаген, полезный для сосудов и костей.

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