Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:40, 13 декабря 2024Экономика

Немцев призвали готовиться к длительным блэкаутам

В ФРГ призвали население готовиться к длительным блэкаутам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Justus de Cuveland / imageBROKER.com / Global Look Press

Жителей Германии призывают готовиться к длительным отключениям электричества. Об этом заявил вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ, сообщает портал T-online.

По его словам, По его словам, блэкауты могут произойти на фоне усиления гибридных атак на инфраструктуру ФРГ из-за рубежа. В частности, утверждает Функ, ущерб жизненно важным предприятиям и учреждениям Германии пытаются нанести Россия, Китай или Иран. «Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и в случае чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул он.

Летом текущего года из-за компьютерного сбоя электроэнергия в Германии подорожала на 3000 процентов. 25 июня стоимость электричества на оптовом рынке резко выросла — с 50 до 2325 евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области

      Выросли сроки проведения платежей через банки ОАЭ

      Володин рассказал о поправках к законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов

      БДСМ-госпожа заработала десятки тысяч рублей без секса с мужчинами

      Малышева призвала россиян пройти обследование при одной проблеме с давлением

      Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы

      Аналитики назвали главных жертв тарифной политики Трампа

      Стало известно о ситуации в трех освобожденных за неделю селах в Курской области

      По месту ремонта военных машин ВСУ в Киевской области нанесен удар

      Немцев призвали готовиться к длительным блэкаутам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше