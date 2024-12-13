В ФРГ призвали население готовиться к длительным блэкаутам

Жителей Германии призывают готовиться к длительным отключениям электричества. Об этом заявил вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ, сообщает портал T-online.

По его словам, По его словам, блэкауты могут произойти на фоне усиления гибридных атак на инфраструктуру ФРГ из-за рубежа. В частности, утверждает Функ, ущерб жизненно важным предприятиям и учреждениям Германии пытаются нанести Россия, Китай или Иран. «Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и в случае чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул он.

Летом текущего года из-за компьютерного сбоя электроэнергия в Германии подорожала на 3000 процентов. 25 июня стоимость электричества на оптовом рынке резко выросла — с 50 до 2325 евро.