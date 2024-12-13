Окруженные под Курахово бойцы ВСУ рассказали о «списании со счетов»

Postimees: окруженные под Курахово бойцы ВСУ пожаловались на командование

Находящиеся южнее Курахово бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в окружении по вине вышестоящего командования. Об этом пишет Postimees со ссылкой на солдат и офицеров бригады.

«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь. На нас наступают уже со всех сторон», — заявили изданию два украинских офицера. Как сообщается, приказ об отступлении был отдан после того, как группировка оказалась заблокирована.

Окруженные под Курахово бойцы ВСУ пожаловались на приказы командования и рассказали о нехватке вооружения. Также они отметили потери от применения авиабомб Вооруженными силами России. По мнению издания, батальон 79-й бригады оказался «списан со счетов вышестоящим командованием».

Ранее группировка ВСУ была заблокирована в районе села Успеновка под Курахово. Отмечается, что протяженность огневого мешка составляет более четырех километров.