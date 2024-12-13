Песков призвал отказаться от предсказания действий Трампа по Украине

Песков: действия Трампа по Украине после инаугурации покажет время

Действия избранного президента США Дональда Трампа в отношении украинского кризиса покажет время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля призвал отказаться от попыток прогнозов и предсказаний политики американского лидера до его инаугурации. «Дождемся уже того момента, когда избранный президент, собственно, займет свое место в Овальном кабинете», — отметил Песков.

Ранее Песков заявил,что слова Трампа об опасности ударов украинской армии с помощью американских тактических ракет ATACMS вглубь России полностью совпадает с позицией Москвы и их схожесть импонирует. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что рано прогнозировать, станет ли Трамп отменять разрешение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на удары ракетами США вглубь РФ.