Песков рассказал о графике Путина

Песков заявил, что Путин 13 декабря будет работать в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин 13 декабря будет работать в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«День внутренних встреч и совещаний, одно из совещаний, собственно, будет с постоянными членами Совбеза. Он проведет ее в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что глава государства проведет совещание в режиме видеоконференции, а также заверил, что первые слова президента на мероприятии будут опубликованы.

5 декабря Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. При этом предшествующее мероприятие состоялось почти за месяц до этого, 8 ноября.