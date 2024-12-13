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12:50, 13 декабря 2024Россия

Песков рассказал о графике Путина

Песков заявил, что Путин 13 декабря будет работать в Ново-Огарево
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 13 декабря будет работать в своей резиденции в Ново-Огарево. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«День внутренних встреч и совещаний, одно из совещаний, собственно, будет с постоянными членами Совбеза. Он проведет ее в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что глава государства проведет совещание в режиме видеоконференции, а также заверил, что первые слова президента на мероприятии будут опубликованы.

5 декабря Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. При этом предшествующее мероприятие состоялось почти за месяц до этого, 8 ноября.

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