Подпольщик Лебедев: по месту ремонта военных машин ВСУ в Переяславе нанесен удар

По месту ремонта военных машин украинских войск в Переяславе в Киевской области был нанесен удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в 04:00 в юго-западной части города раздался взрыв. Предварительно, он прозвучал в направлении станции технического обслуживания (СТО), где производится ремонт военных легковых машин. «В основном пикапов. Переоборудование и установка турелей для стрельбы по БПЛА», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Лебедев рассказал об ударе в направлении закрытого аэродрома в Киеве. По его данным, на этом объекте проходят обучение украинские пилоты, также там расположены ангары и склады.