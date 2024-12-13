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07:43, 13 декабря 2024Бывший СССР

По месту ремонта военных машин ВСУ в Киевской области нанесен удар

Подпольщик Лебедев: по месту ремонта военных машин ВСУ в Переяславе нанесен удар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По месту ремонта военных машин украинских войск в Переяславе в Киевской области был нанесен удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в 04:00 в юго-западной части города раздался взрыв. Предварительно, он прозвучал в направлении станции технического обслуживания (СТО), где производится ремонт военных легковых машин. «В основном пикапов. Переоборудование и установка турелей для стрельбы по БПЛА», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Лебедев рассказал об ударе в направлении закрытого аэродрома в Киеве. По его данным, на этом объекте проходят обучение украинские пилоты, также там расположены ангары и склады.

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