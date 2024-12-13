Подполье сообщило об ударе в направлении химпроизводства в Павлограде

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах в Борисполе, Мирнограде и Павлограде

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам в трех областях Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, один из ударов пришелся в направлении химического производства в Павлограде. «Делают кассетную начинку для ракет РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил подпольщик.

Другие удары были нанесены в направлении железной дороги и складов в Борисполе Киевской области и в сторону аэродрома в Мирнограде Полтавской области.

Ранее Лебедев информировал об ударе объекту украинских военных в Черниговской области. По его словам, атака пришлась на ангар в селе Прогресс, где ВСУ закрепляли взрывчатку к дронам-камикадзе. После удара произошла «вторичная детонация», отметил подпольщик