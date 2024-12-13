Появились подробности о взрыве беспилотника в небе над Ленобластью

«Mash на Мойке»: очевидцы наблюдали вспышку при взрыве беспилотника в Ленобласти

В момент взрыва беспилотника над Ленобластью местные жители увидели вспышку и ощутили взрывную волну. Подробности о произошедшем появились у Telegram-канала «Mash на Мойке».

По информации издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон над газовым терминалом в районе Выборгского залива. Предварительно, пожара и разрушений не было.

Ранее стало известно, что в районе распределительного комплекса одной из российских нефтяных компаний сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат. Как пишет Baza, дрон относился к типу «Баба-яга». Система ПВО заметила летательный аппарат недалеко от порта и сбила. Обломки упали в воду. Официально эта информация не подтверждена.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотников над четырьмя регионам России. Пять дронов сбили в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один в Липецкой.