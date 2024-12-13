Преступная группировка попалась на попытке вывоза из России золота на 500 миллионов рублей

РИА Новости: ОПГ пыталась вывезти из РФ в Дубай золотые слитки на 500 млн рублей

Четверо курьеров получили сроки за попытку вывоза из России в Дубай золотых слитков стоимостью 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд назначил им наказание до 7,5 года лишения свободы. Осужденные признали вину частично.

Из материалов уголовного дела следует, что курьеры входили в состав организованной преступной группы, пытавшейся вывезти за пределы страны 36 слитков золота 999-й пробы общей стоимостью 543 миллиона рублей. Они разделились по двое — одна пара зарегистрировалась на рейс из Москвы в Ереван, пройдя по зеленому коридору. Контрабандисты несли слитки при себе, выдавая их за предметы личного пользования.

Их сообщники следовали из Москвы в Дубай, неся золото в ручной клади. После зеленого коридора все четверо должны были встретиться в стерильной зоне аэропорта и объединить оба груза для отправки в Объединенные Арабские Эмираты, однако таможенники их задержали и передали следственным органам.

В ходе следствия выяснилось, что золотые слитки члены ОПГ приобрели в московских банках.

15 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае двоих россиян и гражданина одной из стран Восточной Азии уличили в незаконном обороте золотых слитков на 35 миллионов рублей.