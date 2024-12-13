Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 13 декабря 2024Силовые структуры

Преступная группировка попалась на попытке вывоза из России золота на 500 миллионов рублей

РИА Новости: ОПГ пыталась вывезти из РФ в Дубай золотые слитки на 500 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Четверо курьеров получили сроки за попытку вывоза из России в Дубай золотых слитков стоимостью 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд назначил им наказание до 7,5 года лишения свободы. Осужденные признали вину частично.

Из материалов уголовного дела следует, что курьеры входили в состав организованной преступной группы, пытавшейся вывезти за пределы страны 36 слитков золота 999-й пробы общей стоимостью 543 миллиона рублей. Они разделились по двое — одна пара зарегистрировалась на рейс из Москвы в Ереван, пройдя по зеленому коридору. Контрабандисты несли слитки при себе, выдавая их за предметы личного пользования.

Их сообщники следовали из Москвы в Дубай, неся золото в ручной клади. После зеленого коридора все четверо должны были встретиться в стерильной зоне аэропорта и объединить оба груза для отправки в Объединенные Арабские Эмираты, однако таможенники их задержали и передали следственным органам.

В ходе следствия выяснилось, что золотые слитки члены ОПГ приобрели в московских банках.

15 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае двоих россиян и гражданина одной из стран Восточной Азии уличили в незаконном обороте золотых слитков на 35 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше