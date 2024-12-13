Президент Аргентины получил итальянское гражданство

Messaggero: президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство. Об этом сообщает Messaggero со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что о решении будет объявлено в ходе визита Милея в Рим, где он в пятницу, 13 декабря, встречается с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины, ранее критиковавший коммунистический Китай, передумал и захотел стать надежным партнером Пекина. До того как стать президентом страны, Милей утверждал, что хотел бы торговать только с «цивилизованными странами», но не с Китаем, так как «не ведет дел с коммунистами».