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14:32, 13 декабря 2024Россия

В России прокомментировали признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине

Шолохов осудил признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Международного уголовного суда (МУС) за гранью здравого смысла, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал признание ЕСПЧ законным запрет георгиевской ленты на Украине.

«Я даже не вижу, что тут обсуждать. Что Европейский суд по правам человека, что так называемый этот Международный уголовный суд, они отрабатывают четко заказ. Что называется, кто деньги платит, тот и танцует. По-моему, ни один нормально мыслящий человек не может не осознавать всю бессмысленность этой их деятельности», — сказал Шолохов.

Честно говоря, уже не о чем тут говорить, потому что это настолько очевидно и позорно на самом деле, что это уже за гранью добра и зла, во-первых, и за гранью здравого смысла, во-вторых

Александр Шолоховпервый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Ранее Европейский суд по правам человека признал, что запрет георгиевской ленты на Украине ограничил свободу выражения взглядов, однако был в пределах усмотрения государства. Уточнялось, что ЕСПЧ принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту.

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. Публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.

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