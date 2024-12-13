Путешественник назвал страну с лучшим отношениям к россиянам

Тревел-блогер и путешественник Руслан Хосроев посетил десятки государств и назвал страну с лучшим отношением к россиянам. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению соотечественника, самыми доброжелательными и внимательными людьми оказались жители Бразилии. «Когда местные узнавали, что я из России, они очень удивлялись и радовались, — пояснил он. — Так часто, как в Бразилии, меня нигде не приглашали в гости».

Хосроев отметил, что жители латиноамериканской страны относились к нему, как к чему-то удивительному и неизведанному. «Порой мне казалось, что я с другой планеты», — заявил мужчина.

Более того, местные буквально заваливали путешественника вопросами о России. «Главный из них, разумеется, был связан с климатом в нашей стране, — продолжил он. – Бразильцы были уверены, что у нас очень холодно и постоянно идет снег».

Ранее другой российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин назвал страны, в которых лучше всего относятся к российским туристам. В свой личный список он включил Саудовскую Аравию и Таиланд.