Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 13 декабря 2024Путешествия

Путешественник назвал страну с лучшим отношениям к россиянам

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Adriano Machado / Reuters

Тревел-блогер и путешественник Руслан Хосроев посетил десятки государств и назвал страну с лучшим отношением к россиянам. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению соотечественника, самыми доброжелательными и внимательными людьми оказались жители Бразилии. «Когда местные узнавали, что я из России, они очень удивлялись и радовались, — пояснил он. — Так часто, как в Бразилии, меня нигде не приглашали в гости».

Хосроев отметил, что жители латиноамериканской страны относились к нему, как к чему-то удивительному и неизведанному. «Порой мне казалось, что я с другой планеты», — заявил мужчина.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Когда моюсь, закрываю рот и нос» Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
«Когда моюсь, закрываю рот и нос»Индия сняла ограничения на въезд. Почему надо дважды подумать, прежде чем туда лететь?
3 декабря 2022

Более того, местные буквально заваливали путешественника вопросами о России. «Главный из них, разумеется, был связан с климатом в нашей стране, — продолжил он. – Бразильцы были уверены, что у нас очень холодно и постоянно идет снег».

Ранее другой российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин назвал страны, в которых лучше всего относятся к российским туристам. В свой личный список он включил Саудовскую Аравию и Таиланд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области

      Выросли сроки проведения платежей через банки ОАЭ

      Володин рассказал о поправках к законопроекту о рублевых спецсчетах иноагентов

      БДСМ-госпожа заработала десятки тысяч рублей без секса с мужчинами

      Малышева призвала россиян пройти обследование при одной проблеме с давлением

      Марочко сообщил об уничтожении отвечавшей за снабжение ВСУ переправы

      Аналитики назвали главных жертв тарифной политики Трампа

      Стало известно о ситуации в трех освобожденных за неделю селах в Курской области

      По месту ремонта военных машин ВСУ в Киевской области нанесен удар

      Немцев призвали готовиться к длительным блэкаутам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше