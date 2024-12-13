Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:15, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

Врач Мясников предупредили об опасности снотворных для людей с апноэ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности приема одной группы препаратов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предостерег людей с ночным апноэ от приема снотворных. Медик объяснил, что апноэ сна — это состояние, при котором человек храпит во сне, в результате чего мягкое небо перекрывает дыхательные пути и некоторое время в организм не поступает воздух. «Чтобы не задохнуться, человек всхрапывает», — добавил доктор.

Специалист подчеркнул, что таким людям нельзя давать снотворные, потому что их прием может привести к летальному исходу. «Он не сможет вздохнуть, не проснется», — пояснил врач.

Ранее Мясников предупредил о других опасных последствиях храпа. Среди них специалист назвал повышение давления и сахара, а также снижение мужской потенции. До этого доктор также заявил, что апноэ сна может привести к ожирению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

      Британская экономика вернулась во времена локдауна

      Врач раскрыла повышающую IQ привычку

      В США призвали Зеленского срочно связаться с Путиным и Байденом

      Выигравший 20 миллиардов рублей участник лотереи потребовал вдвое больше

      Загадочно пропавшего в Сочи туриста нашли спустя три месяца

      Раскрыта дата утверждения нового пакета антироссийских санкций

      В ЕС раскрыли позицию по санкциям против Сирии

      Раскрыта цена самой дешевой квартиры в Москве

      Командование ВСУ обвинили в отказе вывести солдат из мешка под Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше