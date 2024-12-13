Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

Врач Мясников предупредили об опасности снотворных для людей с апноэ

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности приема одной группы препаратов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предостерег людей с ночным апноэ от приема снотворных. Медик объяснил, что апноэ сна — это состояние, при котором человек храпит во сне, в результате чего мягкое небо перекрывает дыхательные пути и некоторое время в организм не поступает воздух. «Чтобы не задохнуться, человек всхрапывает», — добавил доктор.

Специалист подчеркнул, что таким людям нельзя давать снотворные, потому что их прием может привести к летальному исходу. «Он не сможет вздохнуть, не проснется», — пояснил врач.

Ранее Мясников предупредил о других опасных последствиях храпа. Среди них специалист назвал повышение давления и сахара, а также снижение мужской потенции. До этого доктор также заявил, что апноэ сна может привести к ожирению.