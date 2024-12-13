Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

Экономист Балынин: брать ипотеку на 25 лет с текущими ставками невыгодно

С текущими ставками невыгодно брать ипотеку на срок от 25 лет — заемщикам придется переплатить втрое больше, чем по займу на 10 лет с такими же условиями. Неудачный срок для кредитов на жилье назвал россиянам кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.ru».

Так, если россиянин взял ипотеку на 12 миллионов рублей по ставке в 30 процентов, за 10 лет он переплатит 25,96 миллиона рублей, за 20 лет — 60,19 миллиона рублей, а за 25 лет — 78,95 миллиона рублей.

«Вырос срок кредита на 63 месяца, а сумма переплаты вслед — на 18,5 миллиона рублей. Если сравним с 10-летним сроком, то сумма переплаты в три раза выше», — пояснил Балынин. Крайне невыгодно, по словам эксперта, брать кредит сроком на 20 лет и более — тогда получится не экономия, а большая переплата.

«В части соотношения с инфляцией, она, конечно, сокращает реальную стоимость ипотеки, но выступить фактором формирования выгоды может только в том случае, если ставка, по которой будет предоставлен ипотечный кредит окажется ниже фиксируемой инфляции», — заключил экономист.

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