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07:00, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества в Telegram

РИА Новости: мошенники в Telegram придумали схему с обманом россиян с лайками
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Злоумышленники в мессенджере Telegram начали предлагать россиянам зарабатывать с помощью лайков на товарах в онлайн-магазинах. О новом способе мошенничества сообщает РИА Новости.

Отмечается, что аферисты представляются сотрудниками крупной компании. «Обещаем 400 рублей за 5 кликов "Мне нравится". В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. Вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней», — приводит агентство одно из сообщений мошенника.

Злоумышленники просят жертву указать возраст и пишут, что «менеджер» свяжется с ней для дальнейших действий, а денежные средства поступят после выполнения задания.

В рамках данной схемы на определенном этапе у человека попытаются выманить деньги. Как утверждает контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Мачнева, в первый день пользователю дают задание поставить отметки «Мне нравится» на товары в онлайн-магазине, при этом жертве переводят небольшую сумму на карту за выполненную работу и предлагают продолжить «сотрудничество».

В случае, если человек согласится, на следующий день он получает несколько заданий, среди которых как аналогичные, так и новое: жертве нужно выкупить товар в онлайн-магазине, отправив деньги на карту, и прислать скриншот перевода — потраченную сумму пользователю якобы вернут с процентами. Однако на самом деле пользователь переводит деньги мошенникам и теряет их.

Ранее руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал, что Telegram-аккаунты чаще всего взламывают при помощи фишинга — сообщений, содержащих подозрительные ссылки. Эксперт перечислил рекомендации, которые помогут пользователям обезопасить аккаунт и не стать жертвой мошеннической атаки.

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