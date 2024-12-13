Россиянка описала поездку в Дагестан фразой «с голым пузом не походишь»

Россиянка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «с голым пузом не походишь». Впечатлениями от отдыха она поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Мария отметила, что летом 2024 года этот российский регион стал настоящим хитом у туристов. «Причем часто туда ехали не сколько в горы, сколько ради пляжного отдыха, — добавила она. — Но я, честно, вообще не поняла такой шумихи».

Путешественница назвала Каспийское море странным: местами вода теплая, но потом вдруг проходит какое-то холодное течение, от которого сводит ноги. По ее словам, чтобы нормально поплавать и понырять, нужно зайти немыслимо далеко — вода очень долго доходит максимум до колена.

«Кроме того, туристам всегда нужно помнить о нормах приличия в этом мусульманском регионе, — пояснила девушка. — Отдыхать на пляжах можно спокойно, но купальники лучше выбирать поприличнее, а выходя за пределы береговой линии нужно одеваться и прикрываться. С голым пузом, как в Сочи, не походишь».

Как указала Мария, само море в Дагестане мутного цвета матча-латте. Где-то вдалеке оно кажется ярко-голубым, но туристка так и не смогла добраться до чистой прозрачной воды.

«Пляжи тоже малоприятные, песок грязный, зонтиков и шезлонгов мало, хотя местами оборудованы красивые набережные, — резюмировала она. — Сервис в Дагестане тоже хромает. Люксовых гостиниц там особо нет, как и хороших пляжных курортов».

Ранее российская туристка побывала в Дагестане и призналась, что была «безмерно разочарована» отдыхом. Читательница издания рассказала, что через весь Каспийск протекает канал со сточными водами, куда попадает вся канализация города. По ее словам, он напрямую впадает в море, и никакой очистки там нет.

