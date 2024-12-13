Россиянка рассказала о танцах на пиджаке дочери после отказа сдать деньги на нужды школы

В Пензе мать школьницы рассказала о травле дочери после отказа сдать деньги

Жительница Пензы рассказала о травле дочери после отказа сдать деньги на нужды школы. В буллинге она обвинила дочь учительницы английского языка, пишет 360.ru.

Со слов матери пострадавшей школьницы, одноклассницы устроили танцы на пиджаке ее дочери и снимали происходящее на видео. «Просто залезли на парту в обуви, и все на парту моего ребенка, за которой он сидит. Не на свою, не на чью-то чужую, именно за парту моего ребенка. И когда ребенок зашел в класс, она видит, что ее пиджак лежит на парте, девочка танцует. Естественно, пиджак грязный, пыльный, истоптанный», — рассказала она.

По словам матери, директор школы обвинил в случившемся саму пострадавшую, поскольку та «оставила пиджак без присмотра».

Россиянка рассказала, что в образовательном учреждении постоянно просят сдать деньги на разные нужды, но в случае отказа от «добровольных пожертвований» начинаются нападки, подобные инциденту с пиджаком. «Ты не такой, не сякой, и это все отражается на ребенке в школе. Оскорбление от учителей идет», — добавила родительница.

Ранее в России предложили анонимно тестировать школьников для выявления потенциальных хулиганов. Проводить опросы захотели один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении учащихся.