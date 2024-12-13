Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:19, 13 декабря 2024Экономика

Российский регион предупредили о мощных дождях

Вильфанд: в Краснодарском крае могут пройти мощные дожди
Александра Качан (Редактор)

Фото: Noah Näf / Unsplash

С понедельника, 16 декабря, на побережье Краснодарского края ожидаются интенсивные осадки, преимущественно в виде дождей. Об этом жителей российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Ожидается, что мощные осадки не прекратятся до среды. Также прогнозируется сильная гололедица. С начала недели температура установится на уровне 5-10 градусов выше нуля, однако в ближайшие выходные днем столбики местных термометров опустятся до минус двух-плюс трех градусов.

«Для юга это очень холодная погода, примерно на четыре-шесть градусов ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные Москву ожидает зимняя погода на несколько градусов холоднее климатической нормы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

      Группировка ВСУ оказалась заблокирована под Курахово

      Суд отказал в УДО осужденному за расправу над настоятелем православного храма россиянину

      Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

      В Одессе начались перебои с электричеством и водой

      В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

      Президент России помиловал четырех осужденных женщин из российского региона в 2024 году

      Названа возможная цель удара по Одессе

      Противники Шольца решили поддержать его ради России

      Пять рабочих отправились чистить бак из-под рыбы и не вернулись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше