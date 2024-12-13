Российский регион предупредили о мощных дождях

Вильфанд: в Краснодарском крае могут пройти мощные дожди

С понедельника, 16 декабря, на побережье Краснодарского края ожидаются интенсивные осадки, преимущественно в виде дождей. Об этом жителей российского региона предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Ожидается, что мощные осадки не прекратятся до среды. Также прогнозируется сильная гололедица. С начала недели температура установится на уровне 5-10 градусов выше нуля, однако в ближайшие выходные днем столбики местных термометров опустятся до минус двух-плюс трех градусов.

«Для юга это очень холодная погода, примерно на четыре-шесть градусов ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные Москву ожидает зимняя погода на несколько градусов холоднее климатической нормы.