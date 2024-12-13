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05:28, 13 декабря 2024Россия

В России высказались о возможности рождественского перемирия с Украиной

Журова выразила надежду на рождественское окончание украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вероятно, тех, кто загадает окончание украинского конфликта в Новый год, будет много и среди россиян, и среди украинцев, предположила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о возможности рождественского перемирия с Киевом.

«Хотелось бы, чтобы было рождественское окончание. Наверное, тех, кто такое желание будет загадывать, будет очень много с обеих сторон. [Хотелось бы] перемирие, как минимум, а как факт, окончания или мирные переговоры», — заявила Журова.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что предложил Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

При этом позднее советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг слова Орбана об обсуждении рождественского перемирия.

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