«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бикини

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и показала фото подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках спортсменка запечатлена позирующей на пляже. 24-летняя девушка примерила черное бикини, состоящее из оголяющего грудь бюстгальтера с золотистой декоративной вставкой и плавок с высокой посадкой. При этом она сделала макияж в нюдовых тонах, распустила волосы, а в качестве украшений выбрала круглые золотые серьги, цепь с кулоном в виде морской звезды и браслеты.

«Со мной везде есть рай», — подписала знаменитость пост, который набрал 75 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша похвасталась фигурой в купальнике.

