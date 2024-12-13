Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:33, 13 декабря 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и показала фото подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках спортсменка запечатлена позирующей на пляже. 24-летняя девушка примерила черное бикини, состоящее из оголяющего грудь бюстгальтера с золотистой декоративной вставкой и плавок с высокой посадкой. При этом она сделала макияж в нюдовых тонах, распустила волосы, а в качестве украшений выбрала круглые золотые серьги, цепь с кулоном в виде морской звезды и браслеты.

«Со мной везде есть рай», — подписала знаменитость пост, который набрал 75 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша похвасталась фигурой в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Москвичей предупредили об усилении ветра и снегопадах

      Команда Трампа провела переговоры о завершении украинского конфликта

      Мессенджер Viber использовали для дестабилизации обстановки в России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в откровенном бикини

      Нэнси Пелоси попала в больницу с травмой

      Проезд большегрузов в направлении КПП «Верхний Ларс» ограничили

      Байру официально стал премьером Франции

      Риелтор уберег российскую пенсионерку от уловки аферистов

      Британского наемника на Украине застрелил другой иностранец

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше