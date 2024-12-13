Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:53, 13 декабря 2024Путешествия

Самолет Sukhoi повредили в аэропорту российского города

Aviaincident: самолет «России» повредили в аэропорту Архангельска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» повредили в аэропорту Архангельска. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Вечером 12 декабря Sukhoi Superjet 100 готовился к вылету в московский аэропорт Шереметьево. По данным источника, во время облива лайнера противообледенительной жидкостью наземные службы срезали болт с передней стойки шасси. Они доложили об этом экипажу около 19:20.

По данным портала FlightAware, рейс вылетел в Москву в 19:47 с опозданием на 42 минуты. Посадка в столичном городе прошла благополучно.

Ранее в Минеральных Водах закрыли аэропорт. Из-за неблагоприятных погодных условий шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Некоторые банкоматы Т-банка перестанут принимать карты западных платежных систем

      Лепс вступил в политическую партию

      Бывшая жена Моргенштерна показала внешность без макияжа

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

      Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

      Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

      Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

      Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше