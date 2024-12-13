Shot: боец ВСУ выдал себя и 5 сослуживцев, высунувшись из блиндажа покурить

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдал себя и еще пятерых сослуживцев, высунувшись покурить из блиндажа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчину с сигаретой заметил российской дрон-разведчик. После этого военные с позывными Барнаул и Мага забросили к украинским солдатам сумку с минами ТМ72, подрыв которых уничтожил военных противника.

«На цыпочках подобрались к подвалу-блиндажу и закинули туда сумку с минами ТМ72. Позже в укрытии были обнаружены шестеро двухсотых. Произошло все на окраине Волчанска», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что российские военные ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра. Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российские разведчики обнаружили замаскированные украинские пункты временной дислокации и передали координаты целей расчету РСЗО.