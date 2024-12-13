Россиянам разъяснили смещение выплат зарплат в декабре и январе

Эксперт Корецкая: выплаты зарплаты в декабре-январе часто смещают из-за каникул

В декабре и январе часто происходят смещения сроков выплат заработной платы россиянам, сообщила ведущий эксперт по аутсорсингу персонала компании «Ваш кадровый ресурс» Елена Корецкая. Почему это происходит, она разъяснила в беседе с «Лентой.ру».

Смещение сроков выплат зарплаты происходит по нескольким причинам, рассказала эксперт. Во-первых, в декабре компании нередко выплачивают сотрудникам годовые бонусы и тринадцатую зарплату, что может привести к дополнительной нагрузке на бухгалтерию и сдвигам в графике выплат. Кроме того, праздники и длинные выходные могут влиять на работу банков и платежных систем, что также сказывается на сроках перечисления средств.

Январь традиционно начинается с длительных новогодних каникул, которые могут повлиять на сроки обработки документов и проведения платежей. Помимо этого, начало года связано с подготовкой годовой отчетности, что тоже может внести коррективы в график выплат Елена Корецкая эксперт по аутсорсингу персонала

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что такие смещения не являются нарушением трудового законодательства при условии, что заработная плата будет выплачена в установленные договором сроки. Она добавила, что работодатели обычно стараются заранее информировать сотрудников о возможных изменениях в графике выплат, чтобы избежать недоразумений и неудобств.

Ранее стало известно, что в 2024 году выплатить своим сотрудникам тринадцатую зарплату планируют только девять процентов работодателей в РФ.

