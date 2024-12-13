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18:17, 13 декабря 2024Бывший СССР

Совбез Белоруссии сообщил о 40 случаях провокаций на границе с Украиной за год

Совбез Белоруссии: за год на границе с Украиной произошло 40 провокаций
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Белоруссия зафиксировала 40 случаев провокаций на границе с Украиной за 2024 год. Об этом сообщил Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает ТАСС.

«За этот год мы зафиксировали только на южном участке границы порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию», — рассказал Вольфович.

По его словам, среди прочего пограничники фиксировали порчу пограничных знаков, вывешивание баннеров с нецензурной речью украинских пограничников и прочие случаи.

Помимо этого, как добавил госсекретарь, белорусские пограничники зафиксировали 350 случаев пролета беспилотников вдоль границы Белоруссии.

Ранее Вольвофич заявил, что Минск полностью готов к защите суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. Он отметил, что такая готовность особенно важна на фоне заявлений о возможных попытках силового захвата власти в Белоруссии.

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