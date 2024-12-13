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18:09, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности защищать суверенитет республики

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Минск готов защищать свой суверенитет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Минск полностью готов к защите суверенитета и территориальной целостности Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«Наши органы пограничной службы и другие структуры военной организации государства готовы сегодня к защите и суверенитета, и территориальной целостности нашей страны, к защите нашего конституционного строя», — заявил представитель Совбеза.

Он отметил, что такая готовность особенно важна на фоне заявлений о возможных попытках силового захвата власти в Белоруссии.

Ранее Вольфович заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имеют личные «красные кнопки». «У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — добавил он.

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