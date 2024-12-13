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16:59, 13 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Евросоюза обсудить новые санкции против Грузии

РИА Новости: Евросоюз обсудит новые санкции против Грузии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) обсудят новые возможные санкции против Грузии на заседании, которое пройдет 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского источника.

«Мы обсудим Грузию, где ситуация, очевидно, ухудшается. (…) Ожидаем обсуждение по этой ситуации и новых мер, которые возможно принять», — сказал он.

По его словам, Евросоюз уже принял некоторые меры, в том числе остановка финансирования, понижение контактов и прекращение переговоров о членстве республики в ЕС. Однако европейские политики намерены обсудить новые меры, добавил источник.

Ранее США решили ввести визовые ограничения против грузинских чиновников. В Госдепе объяснили, что такие меры приняты против тех, кто «ответственен или причастен к подрыву демократии» в стране.

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