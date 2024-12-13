Wildberries&Russ рассчитала стоимость набора для домашнего просмотра кино

Wildberries&Russ оценила набор для просмотра кино в 23 тысячи рублей

Wildberries&Russ составила подборку товаров, которые помогут скоротать долгие вечера благодаря обустройству домашнего кинотеатра, а также посчитали стоимость такого комплекта.

Так, портативный проектор стоимостью около 5000 рублей подключается к телефону и может заменить телевизор. В комплект можно купить светоотражающий настенный экран за чуть более 1000 рублей.

Звук способна обеспечить беспроводная Bluetooth-колонка стоимостью около 650 рублей. Еще одним полезным приобретением станет беспроводная мини-клавиатура за 400 рублей.

Также предлагается захватить кресло-мешок за 4200 рублей, плед с рукавами, зажечь набор свечей с новогодними ароматами, раскладной столик-поднос, кружку с подогревом или кружку с отделом для вкусняшек и многое другое.

Полный комплект товаров для комфортного просмотра кино дома обойдется менее чем в 23 тысячи рублей.

Многие россияне уже подготовились к зимнему киносезону: за последние две недели продажи товаров для любителей смотреть фильмы и сериалы дома выросли почти на 20 процентов, причем наибольший спрос наблюдается на экраны для проекторов (+30 процентов) и сами проекторы (+28 процентов), а также винные подносы и столики (+23 процента).

За год интерес к подобной продукции вырос почти на 45 процентов, при том что средняя стоимость такого набора изменилась на 5 процентов.

В целом же спрос на такие товары начинает расти уже с сентября и достигает своего пика в преддверии Нового года и январских каникул. Уже в январе продажи подобной продукции снижаются почти в два раза по сравнению с декабрем и сохраняются примерно на одном уровне до наступления апреля, после чего спрос на них уменьшается до минимальных значений в летние месяцы.

В абсолютном значении больше всего товаров для домашнего просмотра кино на Wildberries в этом году покупают в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, а также в Красноярском крае и Новосибирской области.

По доле реализованной продукции для киноманов-домоседов от общего объема всех товаров, проданных на маркетплейсе, лидируют Алтайский край, Омская и Новосибирская области, Краснодарский край, Иркутская и Ростовская области, Красноярский край, Оренбургская и Кемеровская области, а также Ставропольский край.

Таким образом, судя по покупкам на Wildberries, наибольший интерес к товарам для домашнего просмотра кино проявляют жители Сибири и южной части страны.

