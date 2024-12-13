Строитель 20 минут был погребен заживо в грязи и выжил

В США строитель был погребен заживо в грязи во время работы и выжил

В штате Айова, США, мужчина, которого целиком завалило грязью во время работы на стройке, подал в суд на бывшего работодателя. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в июне 2023 года, когда Тревор Килгор устанавливал водопровод на строительной площадке. На него обрушились стены траншеи глубиной 3,6 метра, в которой он работал. Он успел заметить начавшееся обрушение и в последний момент прыгнул к краю стены и сжался, чтобы получился воздушный карман.

По словам другого строителя, работавшего неподалеку, Килгор успел сказать: «Пожалуйста, спаси меня. Не дай мне умереть». В таком погребенном заживо состоянии мужчине пришлось провести 20 минут. Ему удалось выжить. Позже Килгор рассказал, что его голову раскопали через 5-10 минут после произошедшего, но из-за давления оставшейся земли ему было все так же тяжело дышать.

Как объяснил мужчина, пока его не вытащили целиком, он боялся, что его разорвет пополам, и нижняя часть тела останется в завалах. Освобожденного строителя доставили в больницу. Он получил серьезные физические и психологические травмы и не смог вернуться на работу.

По словам Килгора, траншея обрушилась, потому что ее прорыл сотрудник без надлежащего образования и опыта земляных работ. В иске, который пострадавший подал против компании, он заявил, что ее президент Грегг Эдвард знал об этом, но ничего не предпринял. Килгор объяснил, что Эдвард должен был сам убедиться в безопасности условий работы его подчиненных, но не сделал этого.

Ранее сообщалось, что в Молдавии 62-летнего мужчину, закопанного заживо, спасли спустя четыре дня. Спасенный рассказал, что его закопал юноша, с которым они вместе выпивали, а после начали спорить.

