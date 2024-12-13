Участнику СВО вынесли приговор за нападение на человека

В Алтайском крае суд приговорил к 3,5 года участника СВО, напавшего на человека

В Алтайском крае суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 29-летнего ранее судимого участника специальной военной операции (СВО), напавшего на человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным ведомста, в августе мужчина около кафе-бара в Горняке избил ногами по голове и телу потерпевшего. Затем осужденный отвлекся на супругу пострадавшего, и тот попытался убежать. Однако участник СВО догнал россиянина и нанес ему еще восемь ударов.

У потерпевшего диагностировали закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков и кроповодтек в лобной области.

Ранее в Волоколамске троих мужчин обвинили в вымогательстве и похищении человека.

