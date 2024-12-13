ТАСС: боец ВСУ признал нехватку живой силы в украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку живой силы. Об этом сообщил военнослужащий 126-й отдельной бригады территориальной обороны Александр с херсонского направления, передает ТАСС.

О проблемах в ВСУ военный рассказал российскому журналисту, который представился украинским. «Да, я считаю, что это ни для кого не тайна. У нас [в бригаде] тоже недостаточно людей. Я думаю, как и везде сейчас, их тупо недостаточно», — поделился боец.

В ходе беседы он также пожаловался на отношение командиров к своим подчиненным. По словам военнослужащего, некоторые из них отправляют солдат на смерть. «Сколько хлопцев полезло, тупо полегли. Никто даже не знает, где они, что с ними», — сказал он.

Ранее экс-командир снайперов ВСУ с позывным Дед заявил, что на Украине возникли значительные проблемы с масштабированием производства передовых образцов оружия и техники из-за бюрократии. Он отметил, что в России эти процессы работают лучше.