В ЕС выразили готовность создать армию дронов

Еврокомиссар по обороне Кубилюс: ЕС готов рассмотреть создание армии дронов

Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть вопрос создания армии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в случае, если об этом попросят страны объединения. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью для RND.

«Я уже вижу, что многие страны ЕС считают, что дроны очень важны. Если страны-члены попросят об этом, мы рассмотрим соответствующее предложение», — сообщил Кубилюс.

Еврокомиссар также призвал европейские страны тесно сотрудничать с НАТО и подчеркнул, что решение о создании армии беспилотников должно приниматься в рамках альянса. По словам Кубилюса, дроны способны менять ход боевых действий, в связи с чем необходимо прислушиваться к запросам на наращивание производства БПЛА со стороны военных.

В августе стало известно о намерении ЕС закупить дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов.