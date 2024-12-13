В Германии заявили о неактуальности вопроса отправки войск на Украину

В правительстве ФРГ заявили о неактуальности вопроса отправки войск на Украину

В данный момент вопрос об отправке европейских войск для обеспечения перемирия на Украине неактуален. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По его словам, на эту тему следует говорить «между собой» только при определенных условиях в будущем. Представитель правительства ФРГ поделился мнением, что предпосылкой к отправке войск могла бы стать договоренность о прекращении огня с обеих сторон.

Ранее депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветте призвал отправить немецкие войска на Украину в рамках миротворческой миссии. Как указал политик, тем самым западные союзники пошлют России четкий сигнал. «Мы не исключаем ничего в военном отношении и не позволим себя запугать», — подчеркнул депутат.