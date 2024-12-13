Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Грузии запретили носить маски на митингах

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски на митингах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица на митингах и акциях протеста. Об этом сообщил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«82 голоса за, ни одного против. Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" приняты», — сказал он.

О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря. Как отмечал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, таким образом планируется предотвратить насилие во время проведения собраний.

12 декабря протестующие в очередной раз перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Митинги в грузинской столице проходят уже 15-й вечер подряд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В Совбезе заявили о близости языка исторической Украины к русскому

      69-летняя Крис Дженнер пришла на съемки с сумкой за 27 миллионов рублей

      Названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками

      Москвичам пообещали плюсовую температуру

      Снуп Догг снимется в фильме культового режиссера

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше