В Грузии запретили носить маски на митингах

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски на митингах

Парламент Грузии принял закон, запрещающий носить маски и закрывать лица на митингах и акциях протеста. Об этом сообщил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«82 голоса за, ни одного против. Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" приняты», — сказал он.

О намерении грузинских властей запретить протестующим закрывать лица масками и другими элементами одежды стало известно 8 декабря. Как отмечал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, таким образом планируется предотвратить насилие во время проведения собраний.

12 декабря протестующие в очередной раз перекрыли проспект Руставели у парламента в центре Тбилиси. Митинги в грузинской столице проходят уже 15-й вечер подряд.